Исполнители подрыва рассказали о подготовке к операции.

Появилось видео допроса ФСБ подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. На кадрах показано место преступления, а также фрагмент допроса исполнителя подрыва. Мужчина представился российским силовикам: он заявил, что его зовут Ахтемов Асан Исламович. Он родился в 1989 году. По словам фигуранта расследования, он прибыл в Херсон на рейсовом автобусе. В регионе он встретился с человеком в красных кроссовках. Его знакомый называл себя Саидом. Подозреваемый уточнил, что ему приказали сделать плохую вещь с газопроводом: подорвать трубопровод в районе села Перевальное. В одной их квартир исполнителю продемонстрировали взрывное устройство и объяснили как пользоваться аппаратом.

Мужчина признался сотрудникам ФСБ РФ, что спрятал устройство в своем доме. После этого он вместе с напарником двинулся к газопроводу, выкопал там яму и заложил бомбу. Сработать самодельное взрывное устройство должно было спустя 4-5 часов после этого. Спустя положенное время с исполнителем связался Саид и рассказал, что бомба сдетонировала. После этого мужчина удалил переписку с кураторами диверсии.

По данным ФСБ РФ, вторым исполнителем подрыва стал Ахтемов Азиз Искандерович 1996 года рождения. Он также дал показания силовикам о подготовке и совершении диверсии.

ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму.

Фото и видео: Центр общественных связей ФСБ