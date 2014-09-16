ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму

По данному делу под стражей находятся трое фигурантов.

ФСБ России установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Речь идет о преступлении, совершенном 23 августа на трубопроводе. В рамках расследования специалисты арестовали трех подозреваемых.

Диверсия организована территориальным подразделением ГУР Минобороны Украины в Херсоне -оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа". ЦОС ФСБ РФ

Эксперты напомнили, что украинская разведка обещала исполнителям диверсионной миссии порядка двух тысяч долларов. Организатором операции, по данным ФСБ РФ, является агент Главного управления разведки Киева Риза Ягьяев-Велиулаев. Мужчина сбежал из региона после сорванной террористической акции, которая должна была произойти в августе 2016 года в Крыму. Также в преступлении подозреваются его кураторы - сотрудник военной разведки Максим Мартынюк и глава оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский. Дивверсия на полуострове санкционировала руководителем ГУР Украины Кириллом Будановым. Он также считается участником неудачной акции в 2016 году, во время которой погиб сотрудник ФСБ России.

ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Свердловской области.

Фото: Pixabay.com