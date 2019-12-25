ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Свердловской области

За услуги с иностранцев брали от 15 до 50 тысяч рублей.

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области совместно с сотрудниками полиции пресекли канал незаконной миграции в регионе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Мигрантам помогали остаться в России и пересечь ее границы благодаря оформлению разрешений на работу, приглашений на территорию страны, а также путем фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания. После оформления у иностранцев оказывались на руках трудовые визы и иные документы.

За пользование услугами с мигрантов брали от 15 до 50 тысяч рублей за одного человека. По факту нарушений возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору". Максимальная санкция составляет семь лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех сторонников организации ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), которые готовили теракты на территории Ингушетии.

Фото: Piter.tv