ФСБ задержала в Ингушетии четырех сторонников ИГИЛ*

Они планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех сторонников организации ИГИЛ*, которые готовили теракты на территории Ингушетии. Об этом информирует Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, задержанные россияне связывались по интернету с членами ИГИЛ* для координации действий по нападению на сотрудников правоохранительных органов. Уточняется, что при этом злоумышленники планировали применить взрывные устройства.

В ходе обысков у задержанных нашли огнестрельное и холодное оружие, а также самодельные взрывные и зажигательные устройства и компоненты для их производства. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили переписку задержанных с членами ИГИЛ*, что подтвердило их связь с преступниками.

В отношении россиян возбуждены уголовные дела по статьям "Участие в деятельности террористической организации", "Пособничество в участии в деятельности террористической организации", а также "Несообщение о преступлении". Все четверо арестованы судом.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Туле сторонников радикального ислама, которые занимались вербовкой людей для участия в боевых действиях.

Видео: ФСБ России

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещена в РФ