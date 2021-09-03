В Туле задержаны члены террористической ячейки

Сотрудники ФСБ задержали в Туле сторонников радикального ислама, которые занимались вербовкой людей для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в в УФСБ по Тульской области.
По предварительным данным, задержанные вербовали людей для участия в вооруженных конфликтах на стороне бандформирований в Сирии. В отношении исламистов возбудили уголовные дела "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".
В операции принимали участие сотрудники управления ФСБ России по региону, МВД и Росгвардии.
Видео: ФСБ РФ
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