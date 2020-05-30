Аксенов: диверсия на газопроводе в Крыму является частью гибридной войны против РФ

По его словам, Зеленский пытается запугать крымчан путем насилия и террора.

Глава республики Крым Сергей Аксенов завил, подрыв газопровода на территории региона, который организовали спецслужбы Украины, является частью гибридной войны против РФ. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале Аксенова.

Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России <…> Артист готовит террористов, он [Владимир Зеленский, президент Украины] пытается запугать крымчан путем насилия и террора. Сергей Аксенов, глава Крыма

Он отметил, подобные провокации будут пресекаться. По словам Аксенова, причастные к ним должны понять, что они не в силах дестабилизировать ситуацию в регионе, а также нарушить мир в сообществе крымчан.

Напомним, 23 августа Министерство внутренних дел по республике Крым сообщило о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения газопровода под Симферополем. По данным ФСБ РФ, организатором диверсии является агент ГУР Киева Риза Ягьяев-Велиулаев. Также в преступлении подозреваются его кураторы - сотрудник военной разведки Максим Мартынюк и глава оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.

Ранее в интернете появилось видео допроса ФСБ подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму.

Видео: Telegram / aksenov82