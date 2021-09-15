Глава Крыма не собирается уходить с должности.

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слухи об отставке. В интервью журналистам телеканала "Россия-24" чиновник объяснил, что не планирует уходить с занимаемой должности в администрации полуострова. Таким образом он опроверг слухи. По мнению спикера, подобная информация появляется в СМИ и социальных сетях чуть ли не каждую неделю. Такой процесс он назвал "нормальным". корреспонденты спросили у гостя о том, на какой пост он хочет перейти.

Сложно сказать, я никуда не собирался точно. У меня всегда два варианта: пойти по решению главы государства, соответственно, если моя работа будет признана неэффективной, либо в результате выборов, соответственно, если это признают крымчане. Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава региона напомнил, что не может подвести российского президента, а также жителей Крыма. Он заметил, что именно такие цели он ставит перед собой.

Аксенов: Крым надежно защищен от внешних угроз.

Видео: Youtube / Россия 24