Аксенов: Крым надежно защищен от внешних угроз

Глава региона оценил саммит "Крымская платформа".

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров надежно защищен от внешних угроз. Об этом чиновник упомянул в рамках интервью местному крымскотатарскому телеканалу "Миллет". Он прокомментировал проведенный в Киеве саммит "Крымская платформа", на котором страны обсудили вопрос возвращения контроля Украины над регионом. Подобные предложения и площадки спикер счел "ересью и театром".

Крым навсегда российский и никогда в Украину не вернется… Уважаемые крымчане, не обращайте внимания ни на какие платформы. С точки зрения безопасности Крым всем обеспечен, ничего Крыму не угрожает. Нападать точно никому не советуем. Сергей Аксенов, губернатор Крыма

Напомним, что международный саммит "Крымская платформа" состоялся по инициативе Украины 23 августа. В мероприятии приняли участие представители свыше 40 государств и различных организаций.

Аксенов рассказал о своих ошибках на посту главы Крыма.

Фото: Вконтакте / Сергей Аксенов