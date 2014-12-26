Глава полуострова прокомментировал свою работу.

Губернатор Сергей Аксенов рассказал о своих ошибках на посту главы Крыма. Об этом чиновник сообщил журналистам в эфире местного крымско-татарского канала "Миллет". По словам гостя программы, все его ошибки в занимаемой должности связаны с кадровыми решениями.

Все ошибки связаны только с кадровыми решениями. Не на тех людей не в то время сделали ставку. Но все что не делается, все к лучшему. Без этого опыта не было бы другого. В первый год работы, до этого я никогда не работал в госорганах, соответственно все принимал за чистую монету. Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник напомнил прессе, что перед административными руководителями полуострова стоят задачи по превращению региона в "донора", но при этом в Крыму должно быть комфортно и качественно жить местному населению. Аксенов находится на должности главы с марта 2014 года.

Аксенов: диверсия на газопроводе в Крыму является частью гибридной войны против РФ.

Фото: Вконтакте / Сергей Аскенов