Акция памяти Максима "Тесака" Марцинкевича состоялась в Петербурге

К портрету политического активиста принесли цветы.

В Петербурге у Соловецкого камня в субботу, 19 сентября, состоялась акция памяти политического активиста Максима "Тесака" Марцинкевича. Корреспондент Piter.tv заснял, как за возложением цветов к портрету активиста следили сотрудники полиции. Всего удалось зафиксировать более десятка пришедших.

Напомним, сообщение о возможном суициде политического активиста и деятеля националистического движения Максима Марцинкевича поступило 16 сентября. Предполагается, что он мог покончить с собой в СИЗО №3 Челябинска.

Однако родители Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело об убийстве их сына. Они считают, что их сын не мог покончить с собой. Отец рассказал, что девятого сентября Максим жаловался своему адвокату на пытки и заявлял, что его принуждают взять на себя вину за некие убийства, совершённые в 90-е годы.

Но в Следственном комитете уверены, что Марцинкевич именно покончил с собой. Об этом в интервью заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Видео: Piter.tv