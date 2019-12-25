Атака преступника была остановлена при помощи газового баллончика.

В Ростовской области вооруженный тесаком мужчина напал на детей. Об этом сообщили местные журналисты из издания Battime.ru. В СМИ уточнили, что инцидент произошел около школы под номером девять города Батайск. Очевидцы рассказали, что длина холодного оружия, находившегося в руках у преступника, составила порядка 20 сантиметров.

Подозреваемым стал мужчина. Местные жители вспомнили, что он был одет в куртку на голое тело. Злоумышленник молча напал на несовершеннолетних вблизи автобусной остановки. Одному из подростков пришлось распылить в лицо преступнику содержимое газового баллончика. Этим мальчик остановил нападение.

В СМИ уточнили, что мужчину задержал на месте событий представитель закона, но после подозреваемый якобы был отпущен из отделения полиции.

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Фото и видео: YouTube/ Газета Батайское время

