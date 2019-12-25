Житель Новосибирской области зарезал после скандала женщину и ее дочь

Преступление совершил бывший сожитель погибшей.

Житель Новосибирской области зарезал после скандала бывшую сожительницу и ее малолетнюю дочь. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на региональных представителей пресс-службы Следственного комитета. Тела жертв (74-летней женщины и 8-летней девочки) найдены на территории Чановского района в частном доме.

Установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. пресс-служба СК РФ по региону

Фигурантом расследования стал 57-летний мужчина. Он является бывшим сожителем погибшей. Подозреваемого обвиняют по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ за двойное убийство.

Полиция перекрыла село Волчанское, где напавший на полицию в Лисках заминировал свой дом.

Фото: Следственный комитет России

