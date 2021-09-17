Полиция перекрыла село Волчанское, где напавший на полицию в Лисках заминировал свой дом

Мужчина мог заминировать два дома.

Полиция перекрыла село Волчанское, где напавший на полицию в Лисках Воронежской области заминировал свой дом. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала BAZA. В настоящее время на территории населенного пункта силовики проводят работы по обезвреживанию заминированного дома. Здание принадлежит 54-летнему местному жителю. Кроме атаки на представительство правоохранительных органов мужчина также обвиняется в тройном убийстве. Оперативники не исключают, что фигурант расследования успел заминировать также квартиру, расположенную в поселке Каменка. Там проживает его сестра.

Известно, что подозреваемый долгое время проживал с семьей в Россоши. Недавно он переехал, чтобы ухаживать за больной матерью в Волчанское. В июне 2021 года родительница умерла, а сын решил остаться в ее доме. В какой-то момент он поругался с соседями из-за того, что его скот уничтожил капусту на соседнем огороде. Ему выписали штраф.

Следственный комитет полагает, что утром 16 сентября мужчина убил 59-летнюю женщину и двоих ее детей (жертвам было 5 и 19 лет) из-за бытовой ссоры. После этого он поехал в Лиски и взорвал здание полиции. Был ранен один представитель закона. В него попал осколок. Медики уточнили, что травмирована голень. После совершения преступления подозреваемый скрылся на машине "Нива". В полиции полагают, что преступник вооружен огнестрельным оружием.

Названный СМИ виновником взрыва в Лисках мужчина опроверг причастность к нападению.

Фото: Telegram / BAZA, Telegram / 112

Видео: Telegram / 112, YouTube / Вести Воронеж