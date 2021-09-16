В момент атаки на полицейский участок "подозреваемый" был на работе.

Названный СМИ виновником взрыва в Лисках мужчина опроверг причастность к нападению. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на информацию, полученную от самого подозреваемого. Молодой человек, чьи фотографии и данные распространились по социальным сетям отметил, что с ним уже беседовали правоохранительные органы. Они могут подтвердить, что он не имеет никакого отношения к совершенной атаке на полицейский участок в Воронежской области.

Звоните в Следственный комитет, вам там все подтвердят. подозреваемый в СМИ

Мужчина объяснил, что в момент совершения преступления в регионе он был на рабочем месте. В полиции Воронежской области подвердили информацию о том, что местный житель был опрошен, а затем отпущен домой.

Напавший на отдел МВД под Воронежем перед этим убил знакомую семью.

Фото и видео: Telegram / LifeShot