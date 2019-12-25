Напавший на отдел МВД под Воронежем перед этим убил знакомую семью

Предположительно, убийство было совершено на почве бытового конфликта.

Подозреваемый в нападении на отдел полиции города Лиски Воронежской области перед этим убил знакомую семью. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, мужчина совершил убийство на почве бытового конфликта, после чего направился к отделению МВД и осуществил попытку подрыва входной двери здания. В результате ЧП пострадал сотрудник правоохранительных органов. Медики диагностировали у него осколочное ранение голени правой ноги, угрозу жизни полицейского оно не представляет.

После нападения на отдел полиции подозреваемый сел в автомобиль "Нива" и отправился направлении города Острогожск Воронежской области. В настоящее время устанавливается личность мужчины и осуществляется его розыск.

По фактам инцидента возбуждено дело по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, включая о незаконный оборот оружия и взрывных устройств, а также посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Ранее россиянину, похитившему попугаев, дали пять лет колонии строгого режима.

Фото: Telegram / Mash