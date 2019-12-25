Напавший на отдел МВД под Воронежем перед этим убил знакомую семью

Подозреваемый в нападении на отдел полиции города Лиски Воронежской области перед этим убил знакомую семью. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, мужчина совершил убийство на почве бытового конфликта, после чего направился к отделению МВД и осуществил попытку подрыва входной двери здания. В результате ЧП пострадал сотрудник правоохранительных органов. Медики диагностировали у него осколочное ранение голени правой ноги, угрозу жизни полицейского оно не представляет.
После нападения на отдел полиции подозреваемый сел в автомобиль "Нива" и отправился направлении города Острогожск Воронежской области. В настоящее время устанавливается личность мужчины и осуществляется его розыск.
По фактам инцидента возбуждено дело по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, включая о незаконный оборот оружия и взрывных устройств, а также посягательство на жизнь сотрудника полиции.
Ранее россиянину, похитившему попугаев, дали пять лет колонии строгого режима.
Фото: Telegram / Mash
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