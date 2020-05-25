Спецназ ФСБ прибыл в Лиски после атаки на местный отдел полиции

Силовики исследуют территорию после инцидента с вооруженным нападением.

Спецназ ФСБ России прибыл в Лиски после атаки на местный отдел полиции. Об этом рассказали представители Telegram-канала "ИНФО ДЕНЬ". Источник разместил в социальных сетях ролик, в котором видно, что взрывотехники из надзорного силового ведомства направляются к отделению правоохранительных органов в Воронежской области. В кадре присутствуют фургон ФСБ и стоящие вокруг него сотрудники спецназа.

В ролике продемонстрировано, что один из мужчин снаряжается в индивидуальный взрывозащитный комплекс. Затем показывается территория около отделения полиции. На улице также находятся кареты скорой помощи и другие экстренные службы.

Напомним, что утром 16 сентября неизвестный человек в военной форме и бронежилете атаковал городское отделение полиции. У преступника было с собой автоматическое оружие.

Опубликовано фото последствий нападения на отдел полиции в Воронежской области.

Фото и видео: ВКонтакте / Нетипичный Воронеж