Опубликовано фото последствий нападения на отдел полиции в Воронежской области

В настоящее время принимаются необходимые меры к задержанию подозреваемого.

Telegram-канал Baza обнародовал фото с места нападения на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области.

На снимке можно увидеть повреждение входной двери отделение МВД. По информации авторов канала, на фото запечатлены последствия взрыва, который произошел во время ЧП. О взрыве также сообщалось в распространенной полицейскими ориентировке.

Кроме того, утверждается, что после нападения в Воронежской области и в соседних областях были приведены в состояние повышенной боевой готовности все отделы и посты полиции. Сотрудникам правоохранительных органов выдали бронежилеты и оружие. Предполагается, что подозреваемый мог отправиться в сторону Белгородской области.

Напомним, инцидент произошел утром 16 сентября. По данным пресс-службы УМВД, мужчина в военной экипировке с огнестрельным оружием проник в районное отделение полиции, ранил сотрудника правоохранительных органов, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле "Нива". В настоящее время нападавшего разыскивают. Полиция распространила ориентировку.

Ранее в Хабаровске студент угрожал взорвать университет.

Фото: Telegram / Baza