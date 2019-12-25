В Воронежской области мужчина напал на отделение полиции

Неизвестный проник в отделение с оружием, ранил полицейского и скрылся.

В Воронежской области неизвестный мужчина напал на отделение полиции. Об этом информирует пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел утром 16 сентября в городе Лиски. По данным ведомства, мужчина в военной экипировке с огнестрельным оружием проник в районное отделение, ранил сотрудника правоохранительных органов, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле "Нива".

В настоящее время нападавшего разыскивают. Полиция распространила ориентировку. Некоторые местные СМИ пишут, что после инцидента был слышан хлопок.

Ранее в Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города.

Фото: Twitter / A_Yuzhakov, pixabay.com