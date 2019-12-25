Последствия атаки на Воронежскую область: двое погибших и 113 беспилотников ВСУ

Повреждения фасадов и окон есть почти во всех районах Воронежа после атаки БПЛА.

Стали известны последствия атаки на Воронежскую область в ночь на 26 октября. Соответствующими сведениями с журналистами поделился губернатор российского региона Александр Гусев через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Чиновник пояснил, что ранения после налета БПЛА Вооруженных сил Украины получили 17 местных жителей, включая одного ребенка. Двое пациентов остаются в тяжелом состоянии. Также известно о двух погибших. Жертвами трагедии стали мужчины 1960 и 1973 годов рождения. Кроме этого, из-за атаки ВСУ произошли возгорания на нескольких промышленных предприятиях, а также в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на территории школьного стадиона и в гаражном кооперативе.

Местные власти объяснили, что значительная часть пострадавших находились в пассажирском поезде, который двигался в левобережном пригороде. На железнодорожный состав упали обломки дрона ВСУ. Также уточняется, что дежурные силы противовоздушной системы (ПВО) за минувшую ночь сбили над Воронежской областью 113 беспилотников врага. Из них 70 объектов непосредственно находились над Воронежем.

Администрация сообщает, что повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах города. На участке "Тресвятская - Сомово - Отрожка - Воронеж" сейчас отсутствует напряжение в контактной сети, поэтому движение поездов временно было приостановлено. Над восстановлением работы участка работают бригады. В РЖД дополнительно предупредили о возможных задержках пассажирских поездов для южного направления и пригородных поездов.

В пресс-службе "РЖД" ранее говорили журналистам информационного агентства "ТАСС" о том, что пятеро пассажиров поезда "Анапа - Москва", согласно предварительным данным, пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области. Специалисты сообщили, что раненым оказывается необходимая помощь.

В Воронежской области при падении БПЛА пострадали женщина и трое детей.

Фото: Макс / Гусев