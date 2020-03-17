Возбуждено уголовное дело.

В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города. Об этом рассказали представители правоохранительных органов по региону. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором видно, что молодые люди открыли огонь. Оружие один из участников инцидента достал из багажника автомобиля. Группа нарушителей общественного спокойствия также взрывала петарды.

14 сентября сотрудники отдела уголовного розыска … задержали подозреваемого – безработного, ранее не судимого местного жителя 2001 года рождения. пресс-служба МВД РФ

На данный момент у подозреваемого изъято оружие. Предположительно - охолощенный автомат Калашникова. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство с использованием оружия группой лиц.

Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту.

Видео: ГУ МВД России по Самарской области