Ведется административное расследование.

Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту. Об этом рассказали представители регионального линейного управления МВД по транспорту. Официальный представитель ведомства прокомментировал ролик, распространившийся по социальным сетям. На кадрах представлена видеозапись, сделанная с крыши движущегося железнодорожного состава. Известно, что нарушителем стал житель Амурской области. По данному факту ведется административная проверка.

Личность мужчины установлена. Это житель города Благовещенск, Амурской области. Ему 31 год. пресс-служба УТ МВД по региону

В полиции заметили, что подозреваемого могут привлечь к административной ответственности по статье 11.17 КоАП за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте.

В Иркутской области полицейские задержали несовершеннолетнего водителя после погони.

Фото и видео: YouTube / Вести Крым