За рулем отцовского автомобиля находился 14-летний подросток.

В Иркутской области полицейские задержали несовершеннолетнего водителя после погони. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону. Известно, что инцидент произошел на севере - в Нижнеилимском районе. Установлено, что юноша находился за рулем машины, которая принадлежала его отцу.

Представители закона объяснили, что заметили подозрительное транспортное средство во время ночного патрулирования. Шофер, находившийся за рулем ВАЗ-2107, проигнорировал требование инспекторов об остановке. Эти он вынудил правоохранителей начать преследование. Во время погони нарушитель несколько раз выехал на встречную полосу движения. Эти о создал опасную ситуацию на проезжей части для себя и других участников дорожного движения. В результате машину занесло на одной из поселковых улиц. Водитель наехал на насыпь, после чего остановился.

Установлено, что машиной управлял 14-летний житель Железногорска-Илимского. Юноша отметил, что взял машину покататься у родителя без спроса. Из-за данного нарушения несовершеннолетний угонщик будет поставлен на профилактический учет в МВД.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области