В Екатеринбурге нашли тело пропавшего несколько дней назад бизнесмена

Он перестал выходить на связь 9 сентября.

В Екатеринбурге обнаружили тело предпринимателя Александра Шабанова, который пропал несколько дней назад. Об этом информирует поисковый отряд "Лиза Алерт" в своей группе социальной сети "ВКонтакте".

Мужчина перестал выходить на связь 9 сентября. По данным издания "КП – Урал", 14 сентября автомобиль Шабанова был обнаружен на берегу озера Шарташ. Внутри транспортного средства находились документы и личные вещи пропавшего. Тело мужчины было найдено позже на берегу водоема.

Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. из сообщения отряда "Лиза Алерт"

Информации от регионального СУ СК по факту инцидента пока не поступала.

Ранее в Нижнем Новгороде был обнаружен мертвым начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом МВД РФ по региону.

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