Полковник нижегородского ГУ МВД найден мертвым в своей квартире

В Нижнем Новгороде обнаружен мертвым начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом МВД РФ по региону. Об этом информирует Telegram-канал Ni Mash. Факт смерти полицейского подтвердил изданию "Коммерсантъ" источник в полиции области.
Погибшим является полковник полиции Сергей Якушев. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство в собственной квартире. Тело Якушева обнаружили утром 14 сентября в его квартире.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве нашли мертвым экс-полковника Министерства внутренних дел России Андрея Дроздова.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
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