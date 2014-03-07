Полковник нижегородского ГУ МВД найден мертвым в своей квартире

По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

В Нижнем Новгороде обнаружен мертвым начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом МВД РФ по региону. Об этом информирует Telegram-канал Ni Mash. Факт смерти полицейского подтвердил изданию "Коммерсантъ" источник в полиции области.

Погибшим является полковник полиции Сергей Якушев. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство в собственной квартире. Тело Якушева обнаружили утром 14 сентября в его квартире.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве нашли мертвым экс-полковника Министерства внутренних дел России Андрея Дроздова.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

