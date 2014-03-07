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Полковник нижегородского ГУ МВД найден мертвым в своей квартире
Сегодня, 13:00
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Полковник нижегородского ГУ МВД найден мертвым в своей квартире

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По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

В Нижнем Новгороде обнаружен мертвым начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом МВД РФ по региону. Об этом информирует Telegram-канал Ni Mash. Факт смерти полицейского подтвердил изданию "Коммерсантъ" источник в полиции области.

Погибшим является полковник полиции Сергей Якушев. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство в собственной квартире. Тело Якушева обнаружили утром 14 сентября в его квартире.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве нашли мертвым экс-полковника Министерства внутренних дел России Андрея Дроздова.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
 

Теги: нижний новгород, полицейский совершил самоубийство, самоубийство
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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