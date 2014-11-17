СМИ: в Москве нашли мертвым экс-полковника МВД

Предположительно, бывший полицейский покончил с собой.

В Москве нашли мертвым экс-полковника Министерства внутренних дел России Андрея Дроздова. Об этом информирует "Московский комсомолец".

Предположительно, Дроздов покончил с собой в собственной квартире в центре российской столицы. Тело экс-полковника обнаружила его бывшая жена

По данным издания, бывший полицейский ранее возглавлял управление по экономическим преступлениям ГУВД Москвы. Он ушел в отставку в 2001 году. Дроздову был 61 год.

В настоящее время устанавливаются мотивы самоубийства.

Ранее в Забайкалье задержали подозреваемого в стрельбе в полицейского.

Фото: Piter.tv