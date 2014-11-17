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СМИ: в Москве нашли мертвым экс-полковника МВД
Сегодня, 15:52
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СМИ: в Москве нашли мертвым экс-полковника МВД

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Предположительно, бывший полицейский покончил с собой.

В Москве нашли мертвым экс-полковника Министерства внутренних дел России Андрея Дроздова. Об этом информирует "Московский комсомолец".

Предположительно, Дроздов покончил с собой в собственной квартире в центре российской столицы. Тело экс-полковника обнаружила его бывшая жена

По данным издания, бывший полицейский ранее возглавлял управление по экономическим преступлениям ГУВД Москвы. Он ушел в отставку в 2001 году. Дроздову был 61 год.

В настоящее время устанавливаются мотивы самоубийства.

Ранее в Забайкалье задержали подозреваемого в стрельбе в полицейского.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей дроздов, мвд россии, самоубийство
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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