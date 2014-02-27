Мужчина выстрелил в сотрудника полиции, когда тот прибыл на вызов.

В Забайкалье задержали подозреваемого в стрельбе в полицейского. Об этом рассказали представители Следственного комитета России в социальных сетях. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Он открыл огонь в отношении оперативника, который прибыл на вызов в Читинском районе. Данная ситуация находилась под личным контролем руководителя СК РФ Александра Бастрыкина.

В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) задержан мужчина, подозреваемый в этом преступлении. пресс-служба СК РФ

В надзорном ведомстве уточнили, что преступление совершено 9 сентября в поселке Смоленка. Местный житель выстрелил в сотрудника правоохранительных органов, который в тот момент управлял служебным автомобилем. Пострадавшего пришлось госпитализировать с ранением руки. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Следствие ходатайствует об аресте гражданина.

Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве кемеровских школьниц.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России