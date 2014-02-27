В Забайкалье задержали подозреваемого в стрельбе в полицейского. Об этом рассказали представители Следственного комитета России в социальных сетях. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Он открыл огонь в отношении оперативника, который прибыл на вызов в Читинском районе. Данная ситуация находилась под личным контролем руководителя СК РФ Александра Бастрыкина.
В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) задержан мужчина, подозреваемый в этом преступлении.
пресс-служба СК РФ
В надзорном ведомстве уточнили, что преступление совершено 9 сентября в поселке Смоленка. Местный житель выстрелил в сотрудника правоохранительных органов, который в тот момент управлял служебным автомобилем. Пострадавшего пришлось госпитализировать с ранением руки. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Следствие ходатайствует об аресте гражданина.
Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве кемеровских школьниц.
Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России
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