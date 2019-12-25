Виктор Пестерников показал следователям, как душил одну из жертв.

Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве кемеровских школьниц. Следственный комитет разместил в социальных сетях ролик, в котором 41-летний Виктор Пестерников рассказывает о том, как лишил жизни одну из девочек. Он подтвердил правоохранителям, что на записи с камер видеонаблюдения присутствует именно он, а также полностью признал вину в содеянном с 10-летними детьми.

Трагедия в Киселевске произошла 6 сентября. Две школьницы пропали после того, как утром отправились на учебу. Камеры видеобналюдения зафиксировали, что девочки были в магазине вместе со взрослым мужчиной. Он покупал им сладости. Позже представители закона установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за преступления о половой неприкосновенности Виктор Пестерников. Мужчина был освобожден из заключения в 2019 году (он сидел за педофилию десять лет). После выхода на свободу он дважды нарушал условия надзора.

В Кузбассе суд арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц.

Фото и видео: Следственный комитет России