Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет

Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Россиянину, похитившему попугаев, дали пять лет колонии строгого режима. Об этом рассказали представители регионального управления МВД по Приморью. Известно, что злоумышленник напал на зоомагазин с холодным оружием (ножом). Ему удалось ограбить заведение. С собой он унес клетку с волнистыми попугаями и 700 рублей.

Доказана его причастность к совершению разбойного нападения. Артемовский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. пресс-служба МВД РФ по региону

Напомним, что преступление совершено в январе текущего года. В полиции установили, что у 28-летнего жителя города Артем закончился алкоголь, а также деньги на его покупку. Тогда ранее судимый гражданин решил ограбить зоомагазин. Попугаев он надеялся подарить своей девушке. По факту разбойного нападения представители закона возбудили уголовное дело. После этого преступника нашли и поместили под стражу.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Приморскому краю