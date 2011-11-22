МВД просит арестовать экс-замглавы мэрии Саратова по делу о превышении полномочий

Андрея Гнусина подозревают в превышении должностных полномочий и уклонении от уплаты налогов.

В Октябрьский районный суд Саратова поступило ходатайство об аресте экс-замглавы администрации областного центра Андрея Гнусина. Об этом информирует пресс-служба суда.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий, а также об уклонении от уплаты налогов, сборов или страховых взносов. Мера пресечения Гнусину будет назначена до конца текущей недели.

Напомним, бывшего заместителя главы городской администрации Саратова задержали 14 сентября. Его подозревают в земельных махинациях. Гнусин занимал пост заместителя мэра Саратова по градостроительству в период с 2014 по 2017 год.

Ранее в Санкт-Петербурге по делу об изнасиловании арестовали экс-помощника депутата.

Фото: Piter.TV