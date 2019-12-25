В Петербурге по делу об изнасиловании арестовали экс-помощника депутата

Обвиняемый пробудет в СИЗО до 11 ноября этого года.

Петродворцовый районный суд Петербурга отправил под стражу бывшего помощника депутата муниципального совета МО Петергоф Александра Арасланкина. Он обвиняется в изнасиловании (п.б ч.2 ст.131 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Заседание состоялось 13 сентября, сам процесс проходил в закрытом режиме. Арасланкин и адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако следствие посчитало, что Арасланкин, являясь помощником депутата муниципального совета МО Петергоф, может воспользоваться социальными связями и оказать давление на потерпевшую, а также скрыться от следствия и суда. Так, Арасланкин пробудет в СИЗО до 11 ноября этого года.

Мужчину задержали 12 сентября, в этот же день ему предъявили обвинение. Депутат муниципального совета МО Петергоф Илья Львов же прекратил сотрудничество с обвиняемым. Саму ситуацию он с трудом смог прокомментировать.

Ситуация дикая. Мы все в шоке (это мягко сказано). Однако, повторю, полного понимания о случившемся нет. Илья Львов, депутат муниципального совета МО Петергоф

Фото: Piter.tv