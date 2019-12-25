СК возбудил уголовное дело против бывшего вице-мэра Саратова Андрея Гнусина

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

В Саратове задержали бывшего заместителя главы городской администрации областного центра Андрея Гнусина. Об этом сообщает информационное агентство "Взгляд-инфо".

По данным СМИ, экс-чиновника могут подозревать в земельных махинациях. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Отмечается, что Гнусин отказывается что-либо говорить следствию, опираясь на 51-ю статью Конституции РФ.

Подробности данного дела пока не разглашаются.

Гнусин занимал пост заместителя мэра Саратова по градостроительству в период с 2014 по 2017 год.

Ранее защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого ранее осудили на 13 лет лишения свободы, обжаловала приговор.

Фото: Следственный комитет РФ