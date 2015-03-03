Глыба снега рухнула с крыши на гулявшего с собакой россиянина и попала на видео

О состоянии россиянина и животного не сообщается.

На территории российского города Воронежа с крыши упала масса снега. Глыба приземлилась на мужчину, который гулял с собакой. Момент случившегося попал на запись с уличной камеры видеонаблюдения, а затем ролик распространился по социальным сетям. На кадрах видно, как снег падает на прохожего с домашним питомцем. В результате из-за звука падения на стоящем рядом автомобиле срабатывает аварийная сигнализация. Местные жители еще до происшествия жаловались властям на то, что сотрудники коммунальных служб не справляются со своими обязанностями по расчистке зимних осадков. Очевидцы объяснили, что в том месте, где упала глыба, похожие ситуации за последние два дня происходили как минимум три раза. Из-за падавших с крыши сугробов сломалась одна лавочка, были повреждены припаркованные машины.

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Фото и видео: Telegram / Baza