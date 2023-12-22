Службы ЖКХ Ленобласти переходят на усиленный режим работы в связи с морозами

7 февраля в Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском и Бокситогорский районах ожидается понижение температуры до -20 градусов, местами - до -26 градусов.

В связи с сильными морозами в Ленинградской области введен усиленный режим работы в тепло-, электро- и водоснабжающих организациях. Об этом информирует пресс-служба администрации 47-ого региона.

Напомним, что "усиленный режим" подразумевает круглосуточное дежурство большего количества аварийных бригад и готовность к аварийному энергоснабжению с помощью мобильных дизель-генераторов.

Причина таких мер - пришедший в Ленинградскую область холод. В частности, 7 февраля в Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском и Бокситогорский районах ожидается понижение температуры до -20 градусов, местами - до -26 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что уровень преступности в Ленобласти снизился на 12% за 2023 год.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)