Уровень преступности в Ленобласти снизился на 12% за 2023 год

Уровень преступности в Ленинградской области снизился на 12%, а процент раскрываемости преступлений увеличился на 47%. Эта информация была представлена на итоговой коллегии прокуратуры.
На заседании присутствовал губернатор региона Александр Дрозденко.
В ходе заседания также были озвучены положительные результаты в области земельных отношений. Кроме того, в 2023 году удалось помочь восемью тысячам дольщиков, попавших в ловушку мошенников.
Ранее мы сообщили о том, что жителям Ленобласти рассказали, как распознать БПЛА в воздухе.
Фото: Piter.TV
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