Уровень преступности в Ленобласти снизился на 12% за 2023 год

В то же время процент раскрываемости преступлений увеличился на 47%.

Уровень преступности в Ленинградской области снизился на 12%, а процент раскрываемости преступлений увеличился на 47%. Эта информация была представлена на итоговой коллегии прокуратуры.

На заседании присутствовал губернатор региона Александр Дрозденко.

В ходе заседания также были озвучены положительные результаты в области земельных отношений. Кроме того, в 2023 году удалось помочь восемью тысячам дольщиков, попавших в ловушку мошенников.

Ранее мы сообщили о том, что жителям Ленобласти рассказали, как распознать БПЛА в воздухе.

Фото: Piter.TV