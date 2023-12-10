В Воронежской области сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя

Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Воронежской области сотрудники ДПС задержали местного жителя, севшего за руль нетрезвым. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Лиски госавтоинспекторы заметили иномарку. Водитель автомобиля резко затормозил при виде патрульной машины. По словам 29-летнего мужчины, он просто сидел в салоне. Показания прибора составили 0,691 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе.

Также сообщается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за несоблюдение скоростного режима и нарушение правил тонировки стекол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до 2 лет.

Ранее мы сообщали, что полицейские Колымы уличили супружескую пару в организации занятия проституцией в Магадане.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА