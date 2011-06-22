Полицейские Колымы уличили супружескую пару в организации занятия проституцией в Магадане

Ведется уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ.

Российские правоохранительные органы по Магаданской области пресекли преступную деятельность супружеской пары, которая подозревается в организации занятия проституцией в административном центре.Оперативники установили, что 37-летний мужчина и 31-летняя женщина подыскивали за пределами региона женщин, которые могли бы оказать за денежное вознаграждение услуги интимного характера. Затем пара помогала им в переезде и с поиском жилья. Встречи с клиентами проводились в гостиницах и саунах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту криминальной деятельности по части 1 статьи 241 УК РФ. В настоящее время задержаны четыре сотрудницы в возрасте от 20 до 37 лет, а также спуруги-организаторы незаконного бизнеса. При проведении обысковых мероприятий оперативники изъяли у фигурантов расследования документы, нелегальный заработок в размере двух миллионов рублей.

Мать оставила ребенка в машине при 20-градусном морозе в Магадане.

Фото и видео: МВД Медиа