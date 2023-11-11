Мать оставила ребенка в машине при 20-градусном морозе в Магадане

Малыш был спасен сотрудниками местной ППС.

Сотрудники российских правоохранительных органов Клим Клименко, Олег Кудряшов и Елена Латыпова во время инспектирования территории в Магаданской области заметили мужчину, который жестами привлекал к себе внимание. Инцидент произошел вблизи третьего дома по проспекту Ленина. Местный житель пояснил, что поблизости в оставленном автомобиле находится плачущий ребенок. Малыш был оставлен без присмотра взрослыми в транспортном средстве.Сотрудники полиции действительно обнаружили иномарку, двигатель которой был заглушен, а дверь заперта. Внутри находился мальчик. При этом температура воздуха на улице была минус 20 градусов по Цельсию, а малыш остался без верхней одежды.

Сотрудники ППС передали информацию в дежурную часть и вызвав скорую помощь, они аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли малыша в патрульный автомобиль. Оказавшись в тёплой полицейской машине, тот сразу успокоился. пресс-служба МВД РФ по региону

Позже была установлена личность матери ребенка, которому еще не исполнилось и двух лет. Женщина прибыла в город Магадан с целью трудоустройства. Она отказалась что-либо пояснять по ситуации. В настоящее время по данному факту проводится проверка.В ближайшее время ответственный гражданин, который обратил внимание на малыша в трудной ситуации, будет поощрен правами начальника УМВД России по Магаданской области.

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Фото и видео: МВД Медиа