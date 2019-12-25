На Стачек появился памятник блокадным милицейским

На площади Стачек установили памятник сотрудникам милиции, погибшим в годы блокады

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел на площади Стачек в Санкт-Петербурге был открыт новый памятник, посвящённый подвигу сотрудников милиции, погибших в годы блокады. Церемонии открытия памятника присутствовали губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и другие высокопоставленные лица. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Памятник был установлен в честь подвига участкового уполномоченного сержанта Павла Винокурцева, чье имя останется навсегда в истории ленинградской милиции. В 1941 году, во время бомбардировки поблизости от площади Стачек, Винокурцев прикрыл девочку, оказавшуюся на трамвайных путях, и погиб, спасая ее.

Памятник был установлен на месте гибели героя. Скульптор Мария Галина работала над созданием монумента, при этом все детали были проработаны до мелочей.

Ранее сообщалось, что в Смольном и ЗакСе поздравили сотрудников МВД с профессиональным праздником.

Фото: Piter.TV