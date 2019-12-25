В Смольном и ЗакСе поздравили сотрудников МВД с профессиональным праздником

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 10 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский выражают свои горячие поздравления сотрудникам полиции и ветеранам органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам чиновника и депутата, сотрудники органов внутренних дел России выполняют важную и почетную миссию в обеспечении законности и правопорядка. Они служат народу России с верой и правдой, стоя на страже Закона. Они защищают общественный порядок, пресекают провокации и диверсии, смело и решительно действуют.

Ранее сообщалось, что Путин призвал правоохранителей активнее пресекать провокации экстремистов.

Фото: Piter.TV