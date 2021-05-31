Воронежского полицейского заподозрили в сдаче анализов за депутата после смертельного ДТП

Ранее СМИ писали о том, что в момент ДТП политик был трезв, но очевидцы считают обратное.

Инспектор ГИБДД мог сдать анализ на алкоголь за местного депутата Анатолия Шабанова, который насмерть сбил пенсионерку в Лисках. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали журналисты Telegram-канала SHOT. В отношении сотрудника позиции в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий. Предположительно, инспектор Алексей Чусов приехал оформлять смертельную аварию, после чего отвез водителя медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение. В местной больнице полицейский якобы самостоятельно сдал для анализа не мочу Шабанова, а свою.

После резонансной аварии в СМИ сообщалось, что политик Анатолий Шабанов был трезв. Однако очевидцы ДТП уверены в обратном. Трагедия произошла 27 мая в Лисках, когда внедорожник Lexus сбил 75-летнюю женщину на пешеходном переходе, когда та переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Напомним, что ранее Анатолий Шабанов возглавлял фракцию "Единая Россия" в лискинском горсовете. В регионе мужчина известен в качестве владельца местного общепита "Минутка". После резонансной аварии Шабанова исключили из политической партии. Сейчас, по словам родственников погибшей, мужчина находится под подпиской о невыезде .

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт