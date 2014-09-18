СК просит суд заочно арестовать скрывающегося на Украине соратника Марцинкевича

Следственный комитет России просит суд заочно арестовать скрывающегося на Украине соратника Максима Марцинкевича (известного как Тесак). Обвинение предъявлено неонацисту Сергею Косых (Боцман и Малюта). Мужчина считается ближайшим коллегой российского неонациста, умершего в московском СИЗО.
Следователи считают Коротких причастным к двум убийствам, совершенных на почве национальной ненависти. Преступления совершены в 2007 году, когда неизвестные в масках со свастикой лишили жизни в лесу двух мужчин из дагестана и Средней Азии. Позже ролик с казнью жертв появился в Интернете под аккаунтом ультраправого движения.
Малюту не удалось допросить по этому уголовному делу, так как он уехал на Украину. Активисту действующий в то время президент Петр Порошенко лично вручил паспорт гражданина. В России Коротких был объявлен в розыск. Обвинение направило ходатайство в Басманный районный суд Москвы об избрании меры пресечения для фигуранта расследования в виде заочного ареста.
Адвокат прокомментировал видео с признаниями Марцинкевича о его причастности к убийствам.
Фото: Следственный комитет России
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