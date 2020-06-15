Адвокат заявил о возможности обмена Уилана на Бута или Ярошенко

Владимир Жеребенков заявил, что разговоры об обмене заключенными между США и РФ ведутся с декабря 2019 года.

Адвокат заявил о возможности обмена Пола Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко. Специалист рассказал, что на данный момент представители внешней разведки Америки рассматривают данную инициативу. Он напомнил, что два гражданина РФ в настоящее время отбывают уголовное наказание в американских тюрьмах.

СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря Владимир Жеребенков, адвокат Пола Уилана

Напомним, что 15 июня Московский городской суд приговорил американца к 16 годам заключения в колонии строгого режима по статье за шпионаж. При этом сторона обвинения запрашивало наказание в виде 18 лет тюремного срока. Защита решит вопрос относительно помилования или обмена заключенными после обжалования приговора.

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Видео: YouTube / AP Archive