Адвокат Уилана сообщил, что обмен осужденного может произойти в сентябре

Защитник Уилана считает, что американец сможет вернуться в США уже осенью.

Адвокат Пола Уилана сообщил, что обмен осужденного за шпионаж американца может произойти в сентябре. Об этом журналистам ТАСС заявил Владимир Жеребенков.

Обменять Уилана могут в сентябре. Пока же он остается в СИЗО "Лефортово" Владимир Жеребенков, адвокат Полиа Уилана

Напомним, что по решению Мосгорсуда Пол Уилан направлен в СИЗО. Ранее американец был задержан представителями ФСБ России в номере отеля "Метрополь" в Москве. Следствие считает, что иностранец занимался шпионажем. Его признали виновным и приговорили в 16 годам колонии строгого режима.

Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана.