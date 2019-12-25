Адвокат Уилана сообщил, что обмен осужденного может произойти в сентябре

Адвокат Пола Уилана сообщил, что обмен осужденного за шпионаж американца может произойти в сентябре. Об этом журналистам ТАСС заявил Владимир Жеребенков.
Обменять Уилана могут в сентябре. Пока же он остается в СИЗО "Лефортово"
Владимир Жеребенков, адвокат Полиа Уилана
Напомним, что по решению Мосгорсуда Пол Уилан направлен в СИЗО. Ранее американец был задержан представителями ФСБ России в номере отеля "Метрополь" в Москве. Следствие считает, что иностранец занимался шпионажем. Его признали виновным и приговорили в 16 годам колонии строгого режима.
Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана.
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