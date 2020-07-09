Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана

Информация о возможном обмене не соответствует действительности.

Россия и США не ведут переговоров об обмене Пола Уилана на граждан России, которые содержатся в тюрьмах Америки. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она назвала информацию о возможном обмене слухами и заявила, что стороны даже не обсуждают подобные схемы размена.

Даже употребляется такое слово. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее мы писали, что Уилан не будет обжаловать приговор, так как ждет обмена.

Видео: Youtube/AP Archive