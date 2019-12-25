Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в составе ЧМ фолота

Владимир Комоедов объяснил, как можно использовать базу в Темрюке.

Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота. Об этом Владимир Комоедов рассказал журналистам "РИА Новостей". Эксперт считает, что так РФ может ответить Украине на закупку американских патрульных катеров Mark VI. Киеву получил 16 катеров, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).

Российский адмирал добавил, что России следует усилить свои позиции в пункте Темрюк. Он предлагает оснастить военных на данной базе ракетным и артиллерийским вооружением, а также увеличить количество катеров и тральщиков. Последние необходимы, так как в регионе на мелководье сохраняется минная опасность.

В Темрюке мы сохранили небольшой пункт, где можно размещать боевые корабли, для базы, для развития, все это дело было предусмотрено. Развивать надо Владимир Комоедов, адмирал

Эксперт напомнил, что Азовскую флотилию не стоит "раздувать до больших размеров". Он считает необходимым разместить в Темрюке особую бригаду, пограничную службу.

Переданные Украине американские катера могут усилить "Джавелинами".