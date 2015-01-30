В Кронштадте встретили мощи святого адмирала Ушакова

В Морском Никольском соборе Кронштадта состоялась церемония принесения мощей святого праведного Федора Ушакова. Она прошла накануне Дня Военно-морского флота.

В Морской Никольский собор Кронштадта доставили мощи святого праведного адмирала Федора Ушакова. Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня Военно-морского флота.

В богослужении и молебне приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ России контр-адмирал Владислав Павлов, глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, военнослужащие, а также жители и гости города.

Андрей Кононов отметил, что в преддверии профессионального праздника моряков Кронштадт по сложившейся традиции встречает мощи прославленного флотоводца, который не проиграл ни одного морского сражения и был канонизирован Русской православной церковью.

Акция "Свеча памяти" на Дворцовой: петербуржцы зажгли 120 тыс. свечей в память о начале войны.

Фото: Piter.tv