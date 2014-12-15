Как в Петербурге прошел День Победы: хроника событий

В Петербурге завершились основные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Piter.tv подводит итоги 9 мая 2022 года.

Праздничные мероприятия начались еще за несколько дней до праздничной даты. 7 мая для ветеранов в Ледовом дворце прошел концерт "Любимые песни о главном" с ледовой программой, 8 мая — концерт в БКЗ "Октябрьский" .

Пресс-служба Смольного опубликовала совместное поздравление губернатора Александра Беглова и спикера ЗакСа Александра Бельского. Часть речи была посвящена нынешним событиям на Украине.

В 9 часов утра зажегся огонь на Ростральных колоннах, а в 10:00 начался традиционный парад на Дворцовой площади. В мероприятии приняли участие около 4 тысяч военнослужащих и 80 единиц техники. Во время него было несколько неожиданностей. Во-первых, парад принимал не командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев, а Сергей Рюмшин. Он временно исполняет обязанности командующего. Во-вторых, была отменена воздушная часть парада. Это объяснили погодными условиями на аэродромах. Также воздушное представление отменили в Москве, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре. Об этом стало известно уже во время самого парада.

В 12:00 на территории Петропавловской крепости был произведен выстрел с Нарышкина бастиона жителем блокадного Ленинграда Виталием Ребровым.

Далее основные события переместились на площадь Восстания. В 14:30 оттуда отправилась колонна ретроавтомобилей вместе с ветеранами. 1 автомобиль — 1 район Петербурга. За колонной по другую сторону забора наблюдали прохожие. На всем участке за порядком следили люди в форме цвета хаки.

Вслед за ретропарадом стартовало шествие "Бессмертый полк". Движение по Невскому проспекту перекрыли до 18:00. Дорогу оградили забором, чтобы разделить потоки пешеходов и участников акции. По данным Смольного, в шествии приняли участие более миллиона человек. Люди начали собираться около часа на площади Александра Невского. В первых рядах шли музыканты, волонтеры, а затем Александр Беглов и Александр Бельский вместе с ветеранами. Губернатор был одет в советский ватник. Он нес портреты своего отца и дяди. Судя по кадрам, градоначальник прошел до Дворцовой площади. Там же были директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и вице-губернатор Борис Пиотровский.

Для участия в акции нужно было пройти через металлодетектор. Правоохранители изымали жидкости, как и на некоторых других массовых мероприятиях, например, "Алых парусах, просили разблокировать телефон, заглядывали в сумке. Кроме того, они обращали внимание на содержание плаката. Муниципального депутата МО №15 Сергея Самусева не пропустили и задержали. Он хотел пройти с изображением узника четырех нацистских концлагерей и украинского общественного деятеля Бориса Романченко. В марте 2022 года в СМИ появилась информация о его смерти в Харькове. К 20 часам Самусева отпустили из отделения полиции. Ему вменяется дискредитация действий Вооруженных Сил РФ. Дело рассмотрит суд.

Не все журналисты оказались допущены до акции "Бессмертный полк". Вести фотосъемку на фотоаппарат можно было только при наличии аккредитации. Корреспондента SOTA Викторию Арефьеву задержали на Садовой улице и не объяснили причину. Сказали, что она сама знает. Позже девушку отпустили, несколько часов ей пришлось провести в 28 отделении полиции.

Людей с пацифистскими плакатами задерживали. Люди с символом "Z" участвовали в акции. Кто-то надел георгиевскую ленточку в форме "Z", кто-то нес плакаты с соответствующей буквой.

На Невский проспект хотела выйти 76-летняя протестная художница Елена Осипова, однако двое неизвестных напали на нее около дома и отобрали плакаты.

Свой "Бессмертный полк" и парад прошел в Кронштадте.

В общем шествие "Бессмертного полка" заняло около двух часов. Первые участники пришли на Дворцовую площадь в 16 часов, затем площадь постепенно заполнялась людьми. В это время там начался праздничный концерт. Перед горожанами выступили Василий Герелло, Сергей Безруков, победитель телевизионного шоу "Голос" Пётр Захаров, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат международных конкурсов Карина Чепурнова, а также Ансамбль песни и пляски Западного Военного округа, Детский хор радио и телевидения. Хедлайнером стал Сергей Безруков, он прибыл в Петербург вчера. Актер исполнял песню Владимира Высоцкого "Парус".

На концерте выступил губернатор Александр Беглов. Помимо онлайн-поздравления это было его первое выступление. Речь снова зашла про ситуацию на Украине и российских воинах, которые сейчас "защищают Донбасс и нас с вами, нашу историческую память и подвиг наших дедов".

Еще одно мероприятие прошло на воде — акция "Бессмертная флотилия". Украшенные суда и гидроциклы прошли в акватории Невы вдоль Петропавловской крепости. На борту речных судов находились ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, дети войны, военнослужащие ВМФ и курсанты военно-морских училищ.

В 22:00 у стен Петропавловской крепости пройдет праздничный салют.

Видео: комитет по культуре Петербурга

Фото: Telegram / прокуратура Петербурга, Елена Федорова, Piter.tv, администрация Кронштадтского района, администрация Центрального района, ГУ МЧС по Петербургу