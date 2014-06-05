На протестную художницу Елену Осипову напали возле ее дома

Двое неизвестных напали на протестную художницу Елену Осипову возле ее дома. Об этом сообщил видеооператор Никита Адищев в своем Telegram-канале 9 мая.
По словам журналиста, злоумышленники отобрали ее плакаты и скрылись.
Она [Елена Осипова]хотела устроить акцию-пикет возле Невского проспекта в минуты шествия Бессмертного полка. К сожалению или к счастью я был рядом, снимал документальный фильм про нее. Но зафиксировать не успел [пунктуация автора сохранена].
Никита Адищев.
Оператор рассказал, что после инцидента ему пришлось уйти. Сосед Осиповой подумал, что он же и устроил провокацию.
Художница несколько раз выходила с плакатами с начала спецоперации. За пацифистскую позицию она стала почетным гражданином Милана.
Фото из архива Piter TV (сентябрь 2021)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все