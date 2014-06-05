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На протестную художницу Елену Осипову напали возле ее дома
Сегодня, 17:36
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На протестную художницу Елену Осипову напали возле ее дома

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Она хотела провести акцию в День Победы.

Двое неизвестных напали на протестную художницу Елену Осипову возле ее дома. Об этом сообщил видеооператор Никита Адищев в своем Telegram-канале 9 мая.

По словам журналиста, злоумышленники отобрали ее плакаты и скрылись. 

Она [Елена Осипова]хотела устроить акцию-пикет возле Невского проспекта в минуты шествия Бессмертного полка. К сожалению или к счастью я был рядом, снимал документальный фильм про нее. Но зафиксировать не успел [пунктуация автора сохранена].

Никита Адищев. 

Оператор рассказал, что после инцидента ему пришлось уйти. Сосед Осиповой подумал, что он же и устроил провокацию.

Художница несколько раз выходила с плакатами с начала спецоперации. За пацифистскую позицию она стала почетным гражданином Милана. 

Фото из архива Piter TV (сентябрь 2021)

Теги: елена осипова, нападение, художница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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