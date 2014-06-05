На протестную художницу Елену Осипову напали возле ее дома

Она хотела провести акцию в День Победы.

Двое неизвестных напали на протестную художницу Елену Осипову возле ее дома. Об этом сообщил видеооператор Никита Адищев в своем Telegram-канале 9 мая.

По словам журналиста, злоумышленники отобрали ее плакаты и скрылись.

Она [Елена Осипова]хотела устроить акцию-пикет возле Невского проспекта в минуты шествия Бессмертного полка. К сожалению или к счастью я был рядом, снимал документальный фильм про нее. Но зафиксировать не успел [пунктуация автора сохранена]. Никита Адищев.

Оператор рассказал, что после инцидента ему пришлось уйти. Сосед Осиповой подумал, что он же и устроил провокацию.

Художница несколько раз выходила с плакатами с начала спецоперации. За пацифистскую позицию она стала почетным гражданином Милана.

Фото из архива Piter TV (сентябрь 2021)