Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем Победы

В поздравлении властей отмечается, что День Победы остается великим и священным праздником.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили горожан с Днем Победы. Их поздравление опубликовала пресс-служба Смольного.

Власти отметили, что 9 мая всегда будет великим и священным праздником.

Память о подвиге нашего народа не затмят ни годы, ни другие исторические события. Мы чтим всех, кто боролся с фашизмом – воинов-фронтовиков, защитников и жителей блокадного Ленинграда, партизан, подпольщиков, антифашистов, всех, кто ковал победу в тылу. Мы помним о мучениях узников лагерей смерти. говорится в поздравлении.

В этом году отмечается 77-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. Власти отметили, что сегодня мы "переживаем сложный момент мировой истории".

Мы гордимся подвигом наших воинов, борющихся за мир на Донбассе, защищающих национальные интересы страны. Россия дала достойный ответ на санкции государств, которые уже много лет пытаются сломить нашу страну и посеять хаос. Александр Беглов и Александр Бельский.

Об основных праздничных мероприятиях написали здесь.

Фото: Законодательное собрание Петербурга