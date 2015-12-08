Программа мероприятий 9 мая 2022 в Петербурге

В День Победы для горожан наконец будут доступны культурно-массовые мероприятия, их согласовал Роспотребнадзор. Piter.tv сделал для вас подборку самых интересных событий.

В понедельник, 9 мая, петербуржцы, как и все жители страны, будут отмечать День Победы. Для жителей города на Неве этот праздник особенно важен, ведь почти каждой петербургской семьи коснулась блокада, под Ленинградом шли ожесточенные бои. К 77-й годовщины Победы в Северной столицы пройдет множество культурно-массовых мероприятий. Главными из них станут Парад Победы на Дворцовой площади и "Бессмертный полк". Piter.tv предлагает читателям провести этот день вместе, посетив городское торжественные мероприятия.

Парад Победы

Парад войск гарнизона Западного военного округа стартует в 10:00 на Дворцовой площади. Праздник откроет знаменитый танк Т-34. В нем примут участие свыше 11 тыс. человек, 131 единица техники и 77 самолетов, заявили в Минобороны. Возглавит воздушную часть парада самый большой серийно выпускаемый самолет Ми-26Т. В небе горожане увидят вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-8. Самолеты военно-транспортной авиации представят Ан-26, Ан-12, Ту-134. Промчатся и истребители Су-30СМ, МиГ-31, Су-34 и Су-35. Впервые жителям города покажут береговой ракетный комплекс "Бастион", а также бронеавтомобили: "Тайфун","Тайфун-К", самоходные артиллерийские установки МСТА-С и ракетно-зенитные комплексы С-400. В 12:00 из орудия Нарышкина на территории Петропавловской крепости прогремит залп. В 14:30 по Невскому проспекту демонстративно пройдет автоколонна, состоящая из ретроавтомобилей. В салонах можно будет увидеть ветеранов Великой Отечественной войны.

"Бессмертный полк"

У площади Александра Невского в 13:00 начнется сбор участников. Колонна начнется двигаться в 15:00. "Бессмертный полк" пройдет по Невскому проспекту до Дворцовой площади. Впервые за два года пандемии участники встретятся в не в онлайн-режиме.

Концерт на Дворцовой площади

В 16:00 горожане смогут посмотреть праздничный концерт, который начнется в 16:00. Хедлайнерами в этом году выбрали Сергея Безрукова и Василия Герелло. Музыкальные композиции исполнят Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и Детский хор радио и телевидения.

Выступление духового оркестра в Летнем саду

Для любителей спокойствия в Летнем саду сыграет творческий коллектив ГУ МЧС. В репертуаре - музыка известных советских композиторов, вальсы и современные произведения. Войти на территорию сада в День Победы можно свободно.

Что еще интересного можно увидеть 9 мая в Петербурге?

Большая георгиевская лента украсит "Лахта Центр". Подсветку включат 9 мая в 00 часов, а погаснет она в 6 утра 10 мая. На медиафасаде горожане увидят видеопоздравление. Насладиться праздничным освещением можно будет и около Дворцового моста, который засветится цветами российского флага в 21:50. Специалисты включат около 600 светильников. В привычный одноцветный режим подсветку вернут на следующий день вечером 10 мая. Кроме того, до 15 мая фасады зданий Петербурга будут украшать световые инсталляции. Изображения, которые жители Северной столицы увидят на домах, взяты из архивов Российской национальной библиотеки, Музея обороны и блокады Ленинграда. Например, на фасаде Российской национальной библиотеки можно будет наблюдать световую инсталляцию летящих журавлей. Световые проекции петербуржцы увидят на Московском, 91, на 8-й линии В.О., 85А и на Шпалерной, 44Б. Создали световую программу сотрудники "Ленсвета".

Праздничный салют

На пляже Петропавловской крепости 30 залпов в 22:00 даст дивизион Михайловской академии. Военные запустят две салютные батареи в составе двенадцати 85-мм орудий (Д-44) и десяти салютных установок (2А85). Напомним, что годом ранее за 10 минут выпустили более 1,5 тыс. фейерверков.

Фото: Piter.tv, Русский музей, Пиотровский Онлайн